В ГИБДД по Уфе обратились к местным жителям из-за тяжелых погодных условий
10 февраля, 10:34ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Напомним, что по прогнозу в столицу Башкирии придет сильная непогода.
В ГИБДД по Уфе опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий. В связи с прогнозом жителей попросили быть благоразумными, внимательными и бдительными на дорогах.
Инспектора ГИБДД также попросили беречь друг друга, ценить свою жизнь и жизнь окружающих людей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Медиакорсеть ранее передавала, что синоптики предупреждают жителей республики о тридцатиградусных морозах. Также прогнозируются сильные снегопады и гололед.
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