В ГИБДД по Уфе обратились к местным жителям из-за тяжелых погодных условий

В ГИБДД по Уфе опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий. В связи с прогнозом жителей попросили быть благоразумными, внимательными и бдительными на дорогах.

Инспектора ГИБДД также попросили беречь друг друга, ценить свою жизнь и жизнь окружающих людей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.