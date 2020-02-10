В Башкирию нагрянут сильные метели

По данным Башгидромета, сегодня, 10 февраля, в республике морозы днем могут быть -21 градусов, ночью до -30. Ожидаются снег, гололед, северо-западный ветер. Возможно также ухудшение видимости на дорогах.

Спасатели напоминают о правилах поведения при разгуле стихии как для пешеходов, так и для водителей. 10 февраля ожидается снег, гололед, метель и примерно -25 градусов мороза. 11 февраля станет сильный мороз спадет до -12.