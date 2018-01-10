В Башкирии рассмотрение апелляции Владислава Никитина близится к концу

На следующей неделе состоятся прения сторон.

Сегодня, 10 января, в суде допросили еще двух свидетелей, в том числе бывшего руководителя по земельным ресурсам администрации Уфы Михаила Лазаренко и бывшего сотрудника муниципального «Архитектурно-планировочное бюро» Ринат Галлямов. Защита подсудимого настаивала на том, чтобы провести прения сегодня, но представитель гособвинения попросил время для подготовки.

По решению Октябрьского райсуда Владислав Никитин, будучи вице-мэром Уфы, незаконно перевел из федеральной собственности в муниципальную участок общей площадью более 170 га, где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ. Стоимость участка, по данным следствия, составляла более 896 млн руб (именно эту оценку, как и законность решения суда и оспаривает защита - прим.). Затем земельный участок был выставлен на торги, где его приобрела компания ООО «ПИК «Башкиргражданпроект» за 100 млн руб, а в 2012 году права на участок были переданы компании ООО «Завод Промсталь». Сам Никитин неоднократно заявлял, что данное уголовное дело было возбуждено из-за его обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором он обратил внимание руководства страны на ситуацию в строительном комплексе Уфы, и что якобы высокопоставленные чиновники воспользовались связями в правоохранительных органах.