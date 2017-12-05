Слушания по делу бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина вновь перенесли

Экспертиза до сих пор не готова.

В Верховном суде Башкирии сегодня, 5 декабря, прошли очередные слушания по делу бывшего заместителя главы администрации Уфы Владислава Никитина, который планирует оспорить решение Октябрьского районного суда, вынесенное в июне этого года.

Напомним, что районный суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет. Его арестовали в зале суда.

Сегодня было пятое заседание в апеллционной инстанции. Слушания в очередной раз перенесли из-за того, что до сих пор не готова экспертиза, в рамках которой планируется провести оценку стоимости участка общей площадью 170 га, где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ.

Следующие слушания назначены на 21 декабря. Сегодня Владислав Никитин в очередной раз заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения. Он просил изменить ее на домашний арест или подписку о невыезде. Сейчас он находится в местах лишения свободы.

- Мое содержание под стражей является незаконным и необоснованным и причиняет ущерб бюджету Российской Федерации в виде затрат на мое содержание, - сказал Владислав Никитин.

- То преступление, что мне инкриминируют, я не мог совершить в силу отсутствия у меня тех полномочий, в злоупотреблении которыми меня обвиняют, ведь нельзя обвинить сотрудника пистолетного завода в убийстве из пистолета только за то, что он участвовал в его производстве, - зачитал он текст ходатайства. - В моем же случае право муниципальной собственности на земельный участок возникло в результате хирургического вмешательства, произведенного другой операционной бригадой, в которой меня даже не было. Мной, как должностным лицом администрации города, не только не принималось решение о возникновении и регистрации права на землю бывшего аэродрома Забельский, но оно даже и не согласовывалось. Помимо того, что я никакого преступления не совершал и не мог совершить, так этого преступления не могло быть вообще.

Здесь речь Владислава Никитина прервал председательствующий судья Алексей Власов.

- Мы пока по существу дело не рассматриваем. Мы ваше ходатайство об изменении меры пресечения поняли и услышали, - сказал судья.

На что Владислав Никитин попросил суд «минуту для завершения ходатайства».

- Я полгода нахожусь под стражей и прошу дать минуту для завершения моего ходатайства, - сказал Никитин.

- Хорошо, слушаем вас, - сказал Андрей Власов.

- В 2010 и 2011 году, отмеченные как момент совершения преступного посягательства на муниципалитет на якобы федеральные земли аэродрома Забельский, тогда управление Росимущества не распоряжалось никакими землями, но и вплоть до 2013 года не заявляло о своих правах, как собственника этой земли, - сказал Владислав Никитин.

Его защитники поддержали это ходатайство.

- Основной задачей судопроизводства является оценка представленных суду доказательств, определенных доводов виновности-невиновности подсудимого, а также необходимости применения к нему определенных мер процессуального принуждения. В данном случае суд не выполнил данную задачу, потому что изменение меры пресечения нашему подзащитному является произвольным и необоснованным, так как все время предварительного следствия и судебного заседания Никитин находился под подпиской о невыезде. Никогда правил не нарушал и оснований для изменения меры пресечения суд не установил и не указал. Более того, Никитин был лишен фундаментального права на защиту, это права обжалования данного судебного решения, которое не реализовано до сих пор, - сказал адвокат Игорь Ермолаев.

- Ни одно судебное заседание не было отложено по вине Никитина и защиты. Никаких срывов ни в ходе следствия и следственных действий, ни при рассмотрении дела в суде не было, – сказала второй адвокат Лариса Кобалия.

Кроме того, она обратила внимание коллегии судей на то, что в материалах дела имеются справки о том, что Владислав Никитин перенес инсульт и у него тяжелое заболевание сердца, а также на его иждивении находятся престарелые родители и несовершеннолетний ребенок.

Представитель гособвинения заявил, что оснований для удовлетворения этого ходатайства нет и попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Коллегия судей отказалась изменять Никитину меру пресечения, то есть под домашний арест его не выпустили.