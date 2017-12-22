В Уфе завершили судебное следствие по делу бывшего вице-мэра Никитина

Верховный суд Башкирии в очередной раз отказал бывшему заместителю главы администрации Уфы в ходатайстве об изменении меры пресечения.

Вчера, 21 декабря, в Верховном суде Башкирии закончилось судебное следствие по жалобе бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина на решение Октябрьского районного суда Уфы, которое было вынесено в июне этого года.

Напомним, что тогда суд приговорил его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет. Его арестовали в зале суда.

В настоящий момент Владислав Никитин продолжает оставаться в следственном изоляторе. Общение с ним осуществляется по средствам видеоконференцсвязи.

Вчера в суде зачитали результаты экспертизы, которая была назначена еще в октябре, также был допрошен эксперт, который проводил экспертизу и свидетели, которые ранее работали в МУП «Центр недвижимости».

В начале процесса адвокат Игорь Ермолаев обратил внимание суда на то, что во время подготовки приговора по делу Владислава Никитина судья Октябрьского районного суда Уфы нарушил тайну совещательной комнаты. Кроме того, по его словам, показания одной свидетельницы – сотрудника муниципального «Центра недвижимости» Зинаиды Иосифовой не были включены в протокол судебного заседания.

- В протоколе судебного заседания отсутствуют показания свидетеля Иосифовой, допрошенной в зале суда. Вместе с тем, факт допроса Иосифовой подтверждается подпиской свидетеля от 17 февраля и аудиозаписью судебного заседания, - сказал адвокат Игорь Ермолаев.

Такая же ситуация, по словам адвоката, сложилась с показаниями другого свидетеля – руководителя управления по земельным ресурсам уфимской мэрии Николая Лазаренко.

- В судебном заседании был допрошен свидетель Лазаренко. У суда есть аудиозапись, есть расписка. А суд говорит – нет, не было такого свидетеля. Это нонсенс какой-то. Поэтому мы обращаем внимание на это несоответствие и прямое нарушение прав, - сказал Игорь Ермолаев.

Показания еще нескольких свидетелей были сокращены или искажены. В связи с этим защита Владислава Никитина ходатайствовала о том, чтобы эти свидетели были допрошены сегодня.

- Их показания в суде в протоколе занимали листов восемь, а в приговоре они изложены буквально в двух абзацах и теряется основной смысл, а они являются ключевыми свидетелями, которые описывают как процедуру оформления документов, так и полномочия Никитина по участию в их оформлении, - сказал Игорь Ермолаев.

Суд это ходатайство удовлетворил и во второй части судебного заседания были допрошены свидетели, явку которых обеспечила защита Владислава Никитина.

Директор МУП «Центр недвижимости» в 2010-2011 годах Гузель Юртова рассказала суду о том, что предприятие, которое она возглавляла, занималось организацией подготовки проведения торгов на продажу прав аренды и в собственность земельных участков по поручению главы администрации города. На тот момент администрацию города возглавлял Павел Качкаев.

По ее словам, территорию аэродрома Забельский готовить к торгам начали еще в 2006-2007 году после обращения ООО «Интеграл» Альфата Назмиева.

- В связи с тем, что они спрашивали очень маленький участок, а территория очень большая, поэтому требовалось разработать инженерные условия освоения этой территории. Тогда в 2006 или 2007 году было принято решение о том, что требуется разработать проект планировки на всю эту большую территорию с целью дальнейшего освоения этой территории, в том числе выставления на торги. В соответствии с этим заданием по освоении всей территории Забельского и готовились все остальные участки. Один из них купил ООО «Норд», второй участок был как раз поселок Некрасово, право аренды которого получил ПИК «Башгражданпроект», - рассказала Гузель Юртова.

Она также пояснила, почему данный участок был переведен в муниципальную собственность. По ее словам, после того, как компания «Норд» приобрела право на аренду соседнего участка для жилищного строительства, после этого выяснилось, что в границах данного участка появились другие собственники, которые по упрощенной процедуре зарегистрировали свои права под ИЖС. Для того, чтобы избежать повторения этой истории, было принято решение оформить данный земельный участок в муниципальную собственность. Никаких проблем в Россреестре при оформлении документов не возникло. Все эти процедуры проводились по поручению главы администрации Уфы Павла Качкаева.

По словам свидетеля, информацией о том, что эта земля находилась в собственности Российской Федерации, никто из служащих муниципалитета никогда не обладал, так как заключением договора аренды с ДОСААФ занимался комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Уфы, а затем мэрия передала этот участок в аренду совхозу «Алексеевский». Затем было принято градостроительное решение, что это территорию необходимо было развивать в целях жилищного строительства.

На вопрос Владислава Никитина о том, может ли она предположить, что он (Владислав Никитин) как должностное лицо администрации мог повлиять на регистрацию прав муниципальной собственности в Россреестре, Гузель Юртова ответила отрицательно.

- Не совсем понимаю вообще, как это возможно сделать любому должностному лицу, а Никитину тем более. Росреестр руководствуется федеральными законами, - сказала свидетель.

Гузель Юртова также рассказала, что никогда не получала от Никитина никаких указаний по подготовке этого или любого другого участка.

Два других свидетеля (бывшие сотрудники МУП «Центр недвижимости») Дина Гинина и Зинаида Иософова рассказали о том, что никогда никаких поручений от Никитина не получали. Они также сообщили, что в мэрии не было сведений о том, что данный земельный участок находится в чьей-то собственности.

Провести прения сторон суд решил 10 января. Владислав Никитин просил на это время сменить меру пресечения и поместить его под домашний арест. В своей речи он отметил, что находится в тюрьме незаконно, так как «преступления никакого не было» и «земельный участок находится в собственности муниципалитета». За это время у Никитина умерла бабушка, и он не смог проводить ее в последний путь. Ранее защита, обосновывая это ходатайство, сообщала, что основанием для изменения меры пресечения может стать состояние здоровья Владислава Никитина, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также болезнь родителей.

Однако суд в третий раз отказал в удовлетворении этого ходатайства.