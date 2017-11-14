Слушания по делу бывшего вице-мэра Уфы Никитина перенесли на декабрь

Слушания по делу перенесли из-за того, что пока не готова экспертиза.

Сегодня, 14 ноября, в Верховном суде Башкирии состоялось очередное заседание по уголовному делу бывшего заместителя главы администрации Уфы Владислава Никитина. Напомним, что господин Никитин планирует оспорить решение Октябрьского районного суда, вынесенное в июне этого года.

Тогда суд приговорил его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет. Его арестовали в зале суда.

Сегодняшнее заседание было третьим по счету. Напомним, что на предыдущем было принято решение о назначении новой экспертизы по делу, в рамках которой планируется провести оценку стоимости участка. Владислав Никитин в зале суда, как и прежде, присутствовал только виртуально: с ним общались по видеоконференцсвязи.

В самом начале сегодняшнего заседания председательствующий судья Андрей Власов объявил, что экспертиза пока не готова.

- Как добиться от эксперта исполнения им своих обязанностей? - спросил Владислав Никитин.

На что судья ответил, что за определенные законом сроки эксперты пока не вышли.

- Есть определенные сроки, они регламентированы тоже. Они не вышли за эти сроки, поэтому какие у нас правовые основания выяснять этот вопрос? Там не менее 30 дней с начала, а потом они вправе заявить ходатайство продлить, - отметил судья.

После этого судебная коллегия приступила к рассмотрению другого вопроса. Адвокат Владислава Никитина Игорь Ермолаев 13 ноября этого года направил в суд дополнение к апелляционной жалобе. Ее суть в суде сегодня не оглашалась. Председательствующий судья поинтересовался у сторон, согласны ли они приобщить этот документ к материалам дела.

Владислав Никитин пояснил, что «в этом дополнении изложена информация, которая позволит и участникам процесса, и суду более глубоко, полно и более быстро разобраться в обстоятельствах дела и представление этих материалов направлено на облегчение нашего судебного разбирательства с тем, чтобы оно завершилось в максимально короткий срок».

Адвокаты Никитина высказались за то, чтобы приобщить это к материалам дела, а представитель гособвинения выступил против.

- Внесение дополнений к апелляционной жалобе на стадии судебного следствия уголовно-процессуальный закон РФ не предусматривает. Предусмотрено лишь внесение дополнений за 5 суток до начала рассмотрения суда апелляционной инстанции, поэтому я предлагаю данную жалобу вернуть адвокату Ермолаеву, - сказал представитель гособвинения.

После этого коллегия судей ушла на совещание. Всех присутствующих попросили выйти из зала, а примерно минут через 15 участников процесса вновь пригласили в аудиторию.

После этого председательствующий судья Андрей Власов огласил решение коллегии.

- Возвратить дополнение к апелляционной жалобе от 13 ноября 2017 года адвокату Ермолаеву, - заключил судья.

Все это защитникам можно будет представить позже, они могут оформить эти доводы, как позицию защиты. Огласить это можно будет в ходе прений.

Затем суд приступил к решению вопроса о том, когда пройдет следующее заседание. Здесь слово попросил Владислав Никитин.

- По роду своей прежней деятельности я многократно сталкивался с процессом составления судебного заключения об определении рыночной стоимости, более 100 раз. Срок на изготовление такого экспертного заключения не более 10 дней. С учетом того, что уже 30 дней находится у экспертов на рассмотрении этот вопрос, прошу установить дату следующего заседания не позднее следующей недели, - попросил Владислав Никитин.

Он также отметил, что «эксперту нужно всего лишь два дня, чтобы с использованием той работы, которая была сделана другими экспертами, сделать заключение».

Однако коллегия судей решила провести следующее заседание 5 декабря, отметив при этом, что если решение экспертизы поступит в суд раньше, то и заседание можно будет провести раньше.

Напомним, по решению Октябрьского райсуда Владислав Никитин, будучи вице-мэром Уфы, незаконно перевел из федеральной собственности в муниципальную участок общей площадью более 170 га, где располагался учебно-спортивный аэродром ДОСААФ. Стоимость участка, по данным следствия, составляла более 896 млн руб (именно эту оценку и оспаривает защита - прим.) Затем земельный участок был выставлен на торги, где его приобрела компания ООО «ПИК «Башкиргражданпроект» за 100 млн руб, а в 2012 году права на участок были переданы компании ООО «Завод Промсталь». Сам Никитин неоднократно заявлял, что данное уголовное дело было возбуждено из-за его обращения к президенту России Владимиру Путину, в котором он обратил внимание руководства страны на ситуацию в строительном комплексе Уфы, и что якобы высокопоставленные чиновники воспользовались связями в правоохранительных органах.