Глава Кармаскалинского района Башкирии: «В конфликте армяне участия не принимали»

В данном конфликте армяне никакого участия не принимали. Их не было изначально, когда назрела ситуация, их не было на месте, когда люди приехали на разборки. Одна из сторон имела друзей в лице армян, другая — в лице «Башкорта», сообщает Альфир Сабиров.