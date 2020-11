Глава Кармаскалинского района Башкирии: «В конфликте армяне участия не принимали»

Глава администрации Кармаскалинского района Башкирии Альфир Сабиров сегодня в прямом эфире «Эха Москвы в Уфе» рассказал о ситуации в Кармаскалах. По его словам, все задержанные после решения суда были вывезены из района.

Альфир Сабиров сообщил, что в селе произошёл обычный конфликт. Однако у участников было обнаружено огнестрельное и травматическое оружие. События развивались бурно: один из участников приглашает друзей из запрещенной организации «Башкорт», которые, по имеющимся сведениям, попутно использовали данный конфликт, решили подзаработать, «подмять» под себя какой-то бизнес представителей армянской диаспоры, рассказал глава Кармаскалинского района. Про какой конкретно бизнес идёт речь Сабиров не уточнил. Также он отрицает негласную связь местных чиновников с армянской диаспорой и наличие преференций их бизнесу. В данном конфликте армяне никакого участия не принимали. Их не было изначально, когда назрела ситуация, их не было на месте, когда люди приехали на разборки. Одна из сторон имела друзей в лице армян, другая — в лице «Башкорта», сообщает Альфир Сабиров. Напомним, 7 ноября в соцсетях распространились видео массовых задержаний в селе Кармаскалы. На месте работали ОМОН и ФСБ. Как сообщали бывший руководитель запрещённой в России организации «Башкорт» Фаиль Алсынов и telegram-канал «Куштау-online», в селе произошёл конфликт, одной стороной которого стали армяне. Последние якобы «ударили по лицу пожилую женщину» — мать одного из участников столкновения. В Кармаскалах задержали в общей сложности 34 человека, из которых 17 — были отпущены. Вчера, 8 ноября, суд вынес решение по остальным задержанным. Каждому назначили наказание в виде административного ареста. Сроки определены в зависимости от степени вины — на одни, трое, пять, семь, восемь, 10 и 15 суток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter