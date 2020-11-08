Задержанных в Кармаскалах арестовали за неповиновение полиции

Задержанных в Кармаскалах арестовали за неповиновение полиции

Сегодня, 00:13ОбществоТимур Алмаев
Ещё 8 человек ожидают решения суда

По данным источников в силовых структурах, 11-ти из 36 накануне задержанным в Кармаскалах назначили административный арест от 3 до 5 суток. Наказание назначено по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Ещё 8 человек ожидают решения суда, а 17 человек отпущены из полиции.

В то же время телеграм-канал «Куштау on-line» приводит список из 14 человек, получивших административные аресты на срок от 1 до 15 суток. МВД и УФСБ по-прежнему официально не комментируют ситуацию.

Напомним, вечером 7 ноября в посёлке Кармаскалы прошли массовые задержания. Их причиной, по словам экс-лидера общественной организации «Башкорт» (запрещена в России) и телеграм-канала «Куштау on-line», стал конфликт между жителями посёлка. Одной из сторон конфликта назывались этнические армяне.

— Хочется добавить тот факт, что такой конфликт не единичный и не первый. Армянская диаспора в данном районе давно ведёт себя очень агрессивно, — говорилось на странице Алсынова в Facebook.

Последние якобы «ударили по лицу пожилую женщину» — мать одного из участников конфликта, однако позже эта информация не подтвердилась. Также не подтвердилось участие в конфликте представителей армянской диаспоры.

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