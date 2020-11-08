Армянская община Уфы прокомментировала конфликт в Кармаскалах

— В СМИ появилась информация о том, что в Кармаскалинском районе произошел конфликт местных жителей и наших земляков. Мы связались с представителями власти и правоохранительными органами и официально сообщаем, что это ложная информация, инцидентов с участием армян в районе не зафиксировано.