Армянская община Уфы прокомментировала конфликт в Кармаскалах

Армянская община Уфы прокомментировала конфликт в Кармаскалах

Вчера, 14:52ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Армянская община Уфы подчеркивает, что конфликта между местными жителями и представителями армянской диаспоры не зафиксировано.

Армянская диаспора Уфы в своей группе ВКонтакте опубликовала заявление, в котором прокомментировала инцидент в Кармаскалах, произошедший вечером 7 ноября:

— В СМИ появилась информация о том, что в Кармаскалинском районе произошел конфликт местных жителей и наших земляков. Мы связались с представителями власти и правоохранительными органами и официально сообщаем, что это ложная информация, инцидентов с участием армян в районе не зафиксировано.

В заявлении подчеркивается, что провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, продолжаются, но община просит не поддаваться и сохранять спокойствие.

Напомним, вечером 7 ноября в поселке Кармаскалы прошли массовые задержания, видео задержаний и фотографии стали появляться в социальных сетях и телеграм-каналах. Причиной задержаний экс-лидер общественного движения «Башкорт» (запрещена в России) Фаиль Алсынов и телеграм-канал «КушТау on-line» называют некий конфликт, одной из сторон которого являются лица армянской национальности. Последние якобы «ударили по лицу пожилую женщину» — мать одного из участников конфликта. Личности участников конфликта не раскрываются.

Источники в силовых структурах подтверждают задержание 34 человек в Кармаскалах. Причиной задержаний они называют предотвращение попытки спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, с которых впоследствии задержанные хотели получить «денежную компенсацию».

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