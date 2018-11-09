В Башкирии в торговом центре продавали насвай

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В одном из бутиков на улице Точисского в Белорецке полицейские обнаружили 168 полимерных пакетиков с некурительной табачной продукцией.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, свертки нашли среди брюк и курток под тюками. Общий вес находки составил 3,5 килограмма. Вся изъятая партия направлена на исследование. Выяснилось, что 42-летний уроженец соседнего государства закупал насвай и продавал в розницу клиентам по 25 рублей за пакетик.
Мужчину задержали. В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
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