В Башкирии в торговом центре продавали насвай

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, свертки нашли среди брюк и курток под тюками. Общий вес находки составил 3,5 килограмма. Вся изъятая партия направлена на исследование. Выяснилось, что 42-летний уроженец соседнего государства закупал насвай и продавал в розницу клиентам по 25 рублей за пакетик.