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В Уфе продавали шаурму и насвай в одном киоске
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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News shaurmafotobytovkivspb.ru

В Уфе продавали шаурму и насвай в одном киоске

Сегодня, 17:32ПроисшествияЗиля Аскерова
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