В компьютерном клубе Уфы полицейские нашли 400 упаковок насвая

По предварительным данным, дополнительный бизнес в интернет-клубе организовал директор.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли продажу насвая в компьютерном клубе, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Крупную партию курительной табачной смеси нашли в подсобном помещении в картонных коробках. В момент визита полицейских в игровом зале находилось шестеро подростков и двое взрослых. По предварительным данным, дополнительный бизнес в интернет-клубе организовал директор. Когда директора не было на месте, насвай посетителям продавал 19-летний администратор.

Вся партия весом в более 9,5 кг изъята оперативниками, направлена на экспертизу.

По факту оптовой или розничной продажи насвая в отношении сотрудника и предпринимателя составлен административный протокол по ч.2 ст.14.53 КоАП РФ. В случае, если их вина будет доказана в суде, на бизнесмена будет наложен штраф в размере до 60 тысяч рублей.

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