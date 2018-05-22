В Уфе задержали продавца 130 кг насвая

В Уфе полиция задержала 28-летнего уроженца Узбекистана, развернувшего бизнес по продаже насвая. В его автомобиле было обнаружено около 130 г насвая в гранулах, упакованного в три больших коробки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, перед задержанием торговца в полицию поступило сообщение, что возле одного из торговых комплексов в Советском районе столицы торгуют насваем. Прибывшие к месту происшествия патрульные задержали подозреваемого, при котором были обнаружены пакетики с насваем.

На следующий день на том же месте полицейские заметили автомобиль, водитель которого попытался скрыться. В салоне и багажнике его машины оказались три коробки с гранулированным веществом, а также уже расфасованные в пакетики гранулы насвая общим весом около 130 килограммов.

- Установлено, что автомобиль принадлежит задержанному ранее за торговлю насваем мужчине, - уточнила Ирина Волк.