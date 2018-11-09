МВД Башкирии прокомментировало информацию о пьяных подростках из Мечетлов
Ситуация выглядела несколько иначе.
Пресс-служба МВД по РБ опубликовала официальный комментарий по поводу растиражированной СМИ информации о пьянке подростков 4-6 классов, происшедшей в Мечетлинском районе республики.
Напомним, шокирующая информация содержала описание того, как подростки выпили спиртное и потом в нетрезвом виде пришли в лицей. Произошло все это якобы 7 ноября.
После проверки полиция выяснила, что 6 ноября 13-летний подросток пришел вечером в лицей в нетрезвом виде. В отношении родителей школьника возбуждено административное дело за нахождение их ребенка в состоянии опьянения.
Что же касается непосредственно событий 7 ноября, то в тот день произошел иной инцидент. По данным МВД, в полицию Мечетлинского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что с ее дворового хозяйства несколько подростков в возрасте 10-11 лет пытались похитить дрова. Выезжавшие на место происшествия полицейские выяснили, что такой факт имел место, причем ребята находились в нетрезвом виде. Дрова им были нужны, чтобы пожарить сосиски. В отношении одного из их родителей также возбуждено административное дело, но уже за неисполнение им своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Однако, по заверению представителей МВД, оба этих случая – 6 и 7 ноября – не связаны между собой.
Медиакорсеть следит за ситуацией.