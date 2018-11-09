МВД Башкирии прокомментировало информацию о пьяных подростках из Мечетлов

Что же касается непосредственно событий 7 ноября, то в тот день произошел иной инцидент. По данным МВД, в полицию Мечетлинского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что с ее дворового хозяйства несколько подростков в возрасте 10-11 лет пытались похитить дрова. Выезжавшие на место происшествия полицейские выяснили, что такой факт имел место, причем ребята находились в нетрезвом виде. Дрова им были нужны, чтобы пожарить сосиски. В отношении одного из их родителей также возбуждено административное дело, но уже за неисполнение им своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Однако, по заверению представителей МВД, оба этих случая – 6 и 7 ноября – не связаны между собой.