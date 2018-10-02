В Башкирии мужчина забил сожительницу до смерти из-за ее пьянства
Сегодня, 15:13ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчине не нравилось, что его дама злоупотребляла алкоголем.
1 октября утром в одной из квартир в Мелеузе обнаружили тело 48-летней женщины, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Накануне ночью 40-летний мужчина поссорился со своей сожительницей из-за того, что та злоупотребляла спиртными напитками. Мужчина избил ее руками и ногами по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый задержан, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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