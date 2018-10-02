В Башкирии мужчина забил сожительницу до смерти из-за ее пьянства

1 октября утром в одной из квартир в Мелеузе обнаружили тело 48-летней женщины, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Накануне ночью 40-летний мужчина поссорился со своей сожительницей из-за того, что та злоупотребляла спиртными напитками. Мужчина избил ее руками и ногами по голове и телу. От полученных травм она скончалась на месте.