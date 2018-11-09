В Башкирии проводят проверку факта пьянства школьников

Шокирующие факты опубликовал сайт «Мечетлинские вести» со ссылкой на земляков – родителей подростков. По их словам, 7 ноября на берегу реки Ик произошла пьянка с участием учеников 4-6 классов местного лицея. Причем часть из них в состоянии сильного опьянения затем отправилась в лицей.

- Скандал был крупный. Сразу же, по факту этого шокирующего случая, школу посетил (небывалый факт для школы) глава района Асадуллин, где устроил разнос руководству, - сообщает вышеупомянутый сайт и добавляет не менее вопиющую информацию о том, что, по словам родителей учеников, на рабочем месте в нет резвом виде периодически появляется еще и учитель начальных классов.

Как уточнил портал ProUfu.ru, директор школы факт распития алкогольных напитков школьниками подтвердил, но уточнил, что в безобразии участвовали семиклассники. Данным вопросом уже занимаются правоохранительный органы. А глава района Анис Асадуллин на самом деле приезжал совсем по другим вопросам.