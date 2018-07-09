В Башкирию нагрянут ливни пополам с жарой

По сообщениям Башгидромета, наступившая неделя будет характеризоваться жаркой погодой вперемешку с ливнями и грозами.

Так, уже сегодня, 9 июля, по республике местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер слабый. Ночью будет тепло в районе +19 градусов, днем воздух прогреется до +30 градусов.