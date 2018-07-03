В Башкирии синоптики предсказали ливни

По Башкирии и в Уфе на текущей неделе должен несколько измениться характер погоды.

Специалисты Башгидромета обещают, что жара немного отступит и в республику должны вернуться кратковременные дождиЭто должно произойти уже завтра, 4 июля. Температура воздуха при этом чуть опустится до +30 градусов.