В Башкирии синоптики предсказали ливни

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Жара должна немного отступить.
По Башкирии и в Уфе на текущей неделе должен несколько измениться характер погоды.
Специалисты Башгидромета обещают, что жара немного отступит и в республику должны вернуться кратковременные дождиЭто должно произойти уже завтра, 4 июля. Температура воздуха при этом чуть опустится до +30 градусов.
В последующие два дня ожидаются грозы. Такой же характер погоды сохранится и в ближайшие пару недель.
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