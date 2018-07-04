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Внимание, штормовое: Башгидромет обещает ливни с грозами
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Barnaul4

Внимание, штормовое: Башгидромет обещает ливни с грозами

Сегодня, 17:16ОбществоФото: Myaltai.com
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