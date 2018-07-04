Внимание, штормовое: Башгидромет обещает ливни с грозами

Сегодня, 4 июля, синоптики Башгидромета распространили предупреждение о шквалистом усилении ветра до 26 метров в секунду, которое возможно по Башкирии и в Уфе в течение ближайших суток.

При этом синоптики также предсказали сильные ливни с крупным градом и грозы Одновременно на юге Башкирии ожидается жара до 38 градусов.