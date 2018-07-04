Внимание, штормовое: Башгидромет обещает ливни с грозами

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Тревожный прогноз касается второй половины дня 4 июля и раннего утра 5 июля.
Сегодня, 4 июля, синоптики Башгидромета распространили предупреждение о шквалистом усилении ветра до 26 метров в секунду, которое возможно по Башкирии и в Уфе в течение ближайших суток.
При этом синоптики также предсказали сильные ливни с крупным градом и грозы Одновременно на юге Башкирии ожидается жара до 38 градусов.
Спасатели рекомендуют по возможности при возникновении тревожных погодных явлений оставаться в помещении.
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