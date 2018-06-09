Башкирские депутаты подготовили поправки в закон о языках для Госдумы

Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии намерены отправить в Госдуму свои предложения в резонансный проект федерального закона «Об образовании», связанные с изучением национальных языков. Народные избранники настаивают на том, чтобы изучение родных языков осталось в составе федеральных государственных образовательных стандартов.

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Курултая Башкирии уже одобрил эти предложения, после этого депутаты Госсобрания РБ должны будут проголосовать за них на ближайшей сессии.

Примечательно, что, как сообщил «Коммерсант-Уфа», в крупнейшей национальной общественной организации республики – Всемирном курултае башкир сообщили, что к обсуждению предложений ее членов не привлекали.

По словам вице-спикера Курултая Юмабики Ильясовой, республиканский парламент намерен выступить за сохранение в законе положений об изучении родных языков в обязательной части федерального государственного образовательного стандарта, а также за то, чтобы за регионами оставили право регулировать сферу изучения государственных языков.

Интересный момент: журналистам предварительно сообщали, что рассмотрение поправок к данному закону на заседании комитета рассматриваться не будет, тем не менее, их все-таки обсудили, хотя и в разделе «Разное».

Как сообщила председатель комитета Эльвира Аиткулова, депутаты Курултая предлагают добавить к закону уточнение о том, что изучение государственных языков субъектов Российской Федерации должно вестись «в соответствии с законодательством об образовании Российской Федерации и республик».

- Сейчас их только федеральные законы регулируют,— пояснила она.

Изучение родных языков в детских садах и школах депутаты предлагают регулировать при помощи заявлений родителей и законных представителей детей не чаще трех раз за весь срок обучения — при приеме в школу и при переходе в средние и старшие классы. В то время, как депутаты Госдумы не уточняют количество процедур подачи таких письменных заявлений.

Но самая актуальная часть поправок, предлагаемых депутатами Башкирии, пожалуй, касается сохранения родных языков в обязательной части образовательной программы и не включать их в факультативную часть обучения.