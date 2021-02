Сегодня, 9 февраля, в Башкирии ожидается морозная ночь и не менее холодный день. Температура воздуха ночью -28,-33°, днем -18,-23°. Местами по Башкирии пройдет небольшой снег, на дорогах стоит быть осторожнее из-за гололедицы.

Середина недели будет такой же морозной Температура воздуха ночью -28-33°, местами до -23°, днем -17,-22°, по югу до -12°. Осадки в виде снега могут выпасть только днем, вероятнее всего в южных районах республики. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха станет выше уже 11 февраля. Ночью столбик термометра не опустится ниже -24°, днем -11,-16°. Днем пройдет небольшой снег, местами до умеренного.

