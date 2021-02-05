Ветер, метель и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные

В субботу, 6 февраля, синоптики прогнозируют дождь со снегом. В отдельных района республики ожидаются сильные осадки. Ночью по юго-востоку пройдет небольшой снег, местами будет гололед, налипание мокрого снега, метель, снежные заносы и накат, а также гололедица. В дневное время суток столбик термометра покажет 0…-5 градусов, с понижением к вечеру до -8…-13 градусов.