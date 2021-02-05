Ветер, метель и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные

Ветер, метель и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные

Вчера, 07:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на выходные дни.

Сегодня днем ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах будет туман, гололед и гололедица на дорогах. Температура воздуха достигнет отметки в -2…+3 градуса.

В субботу, 6 февраля, синоптики прогнозируют дождь со снегом. В отдельных района республики ожидаются сильные осадки. Ночью по юго-востоку пройдет небольшой снег, местами будет гололед, налипание мокрого снега, метель, снежные заносы и накат, а также гололедица. В дневное время суток столбик термометра покажет 0…-5 градусов, с понижением к вечеру до -8…-13 градусов.

7 февраля ожидается похолодание. Ночью температура воздуха составит -16…-21 градус, при прояснениях похолодает до -26 градусов. Днем будет -15…-20 градусов. В республике пройдет небольшой снег, в отдельных районах будет наблюдаться метель. Синоптики также предупреждают о снежных накатах на дороге, гололедице, снежных заносах.

погодаБашкирияснег
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