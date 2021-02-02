Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Башкирии

Сегодня утром и днем пройдет снег, переходящий в мокрый, в отдельных районах сильный. Местами ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, накатах и заносах. Утром и днем также прогнозируется сильный порыв ветра. Температура воздуха составит -3…+2 градуса.