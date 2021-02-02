Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Башкирии

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Башкирии

Вчера, 07:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня утром и днем пройдет снег, переходящий в мокрый, в отдельных районах сильный. Местами ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, накатах и заносах. Утром и днем также прогнозируется сильный порыв ветра. Температура воздуха составит -3…+2 градуса.

На следующий день, 3 февраля, в северно-западной части республики будет небольшой снег, местами до умеренного. Днём существенных осадков не ожидается. На дорогах также останутся снежный накат и гололедица. Столбик термометра ночью опустится до -7…-12. Днём ожидается -2…-7 градусов.

В юго-восточной половине Башкирии будет наблюдаться мокрый снег, гололед, налипание снега, ночью метель и снежные заносы, накат, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью, по данным синоптиков, ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днём +2…-3 градуса.

погодаБашкирияснег
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