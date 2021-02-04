Дождь и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Тем не менее, вид и регулярность выпадения осадков не изменится. Будет идти снег вперемешку с дождем. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев. Температура воздуха ночью и днем 0,-5° с понижением в течение дня до -8,-13°.