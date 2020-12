Сегодня, 8 декабря, на брифинге, посвященном эпидемиологической обстановке в Башкирии, региональные Минздрав ответил на волнующие жителей вопросы. По словам заместителя министра здравоохранения Ирины Кононовой, в республику уже завезли 1200 ампул с вакциной от коронавируса.

По словам чиновницы, есть категории граждан, которым запрещено делать прививку от коронавируса. Так, вакцина не будет вводиться беременным женщинам и мамам, которые сейчас кормят грудью. Также прививку запрещено делать при наличии заболевания инфекцией и при обострении хронической болезни. Напомним, в республике со вчерашнего дня стартовала вакцинация местных жителей. Самым первым по желанию прививка будет сделана медикам, учителям и соцработникам.

