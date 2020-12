Премьер-министр РФ поручил утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса. На это Мишустин дал неделю.

Газета “Известия” сообщает, что за неделю специалисты Роспотребнадзора должны разработать и утвердить единые временные санэпид правила, которые будут регулировать вопросы доставки вакцины от коронавируса. Отмечается, что профильные ведомства должны будут предоставлять отчеты в правительство регулярно.

