Институт, который занимается производством вакцины от коронавируса, подаст судебный иск на добровольца, который заявил о плохом самочувствии после вакцинации.

Газета “Известия” сообщает, что общая сумма судебного иска к добровольцу от института составляет тринадцать с половиной миллионов долларов. Отмечается, что мужчина принимал участие в третьем этапе испытания вакцины, после чего заявил об ухудшении состояния и потребовал от института-разработчика компенсацию в размере пятидесяти миллионов индийских рупий (677 тысяч долларов).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter