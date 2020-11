Эксперты: перчатки не защитят от коронавируса

По мнению врачей, перчатки в борьбе с коронавирусом помочь не смогут, более того — они могут стать источниками других заболеваний.

В России с 28 октября снова ввели обязательный масочный режим. В ряде городов обязательным является и ношение перчаток. По мнению академика РАН Виталия Зверева, перчатки защитить человека от коронавируса не смогут. Более того, именно они могут стать причиной заражения другими заболеваниями. — Перчатки вообще ни от чего не защищают — это исключительно коммерческий проект. Вирус не остается на поверхностях: ни на перилах, ни на дверных ручках. Руками он не передается,считает Виталий Зверев. Ученый добавил, что исследования подтвердили, что после длительного ношения перчаток появляется дерматит — кожное заболевание, характеризующееся аллергической реакцией. Кроме того, именно перчатками люди «собирают» кишечные бактерии и грибы, после чего этими руками в перчатках касаются лица. Риск заразиться данными заболеваниями от голых рук значительно ниже, чем от рук в перчатках. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, ранее Mkset разбиралась, почему в республике слабо соблюдается масочный режим: несмотря на возобновление проверочных рейдов и штрафных санкций за несоблюдение мер безопасности, в Башкирии далеко не все носят маски и уж тем более — перчатки.

