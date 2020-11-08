Эксперты: перчатки не защитят от коронавируса

Ученый добавил, что исследования подтвердили, что после длительного ношения перчаток появляется дерматит — кожное заболевание, характеризующееся аллергической реакцией. Кроме того, именно перчатками люди «собирают» кишечные бактерии и грибы, после чего этими руками в перчатках касаются лица. Риск заразиться данными заболеваниями от голых рук значительно ниже, чем от рук в перчатках.