В России продавать маски, перчатки и защитную одежду разрешили только аптекам

Из документа следует, что розничной торговлей марлей, медицинскими масками и перчатками, респираторами и защитной одеждой могут заниматься исключительно лицензированные аптеки. Оптовую торговлю, перечисленной выше продукцией, имеют право вести лишь региональные операторы, информирует телеграм-канал «Мейстер».

В каждом субъекте РФ оператором становится организация, у которой есть лицензия на реализацию лекарственных препаратов от гемофилии, муковисцидоза и ряда заболеваний по списку из постановления правительства России от 2018 года.

Всероссийским оператором-координатором назначили корпорацию «Росхимзащита». Установлены предельная розничная и оптовая торговые надбавки. Первая не может превышать 10 копеек за изделие, вторая - 10% отпускной цены.