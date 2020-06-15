Хабиров внёс изменения в режим повышенной готовности и разрешил не носить перчатки

Радий Хабиров внес очередные послабления в режим «Повышенной готовности». На этот раз изменения коснулись масочно-перчаточного режима. Глава региона отметил, что маска по-прежнему остается важным, нужным и обязательным атрибутом при нахождении в общественных местах, а вот перчатки, как оказалось, носить уже не обязательно.

— Что касается перчаток, там аккуратно из требований уберите. Потому что требовать носить перчатки в общественных местах это, наверное, излишне. Практически во всем общественном транспорте мы дезинсекторы установили, — отметил Радий Хабиров.