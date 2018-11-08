Крылья за спиной: Доброе сердце стилиста из Уфы помогло победить смертельный недуг

Татьяна Овсяникова не боится жить. В том числе и потому, что ей довелось смотреть в глаза смерти - и чужой, и своей. Вырвавшись из ее цепких объятий, Татьяна теперь своим примером убеждает: жизнь достойна продолжения.

Другое измерение жизни

Татьяна – из породы людей, которые смотрят на всё словно сквозь яркие лучи солнца. Она видит мир, прежде всего, в позитиве. При общении с ней вдруг начинаешь улавливать сияние. И дело не только в рыжей копне волос, отражающей все источники света. Просто Таня умеет искренне творить добро и красоту и не может иначе. А еще у нее всё хорошо.

- У нас с дочкой сейчас всё хорошо, и этим состоянием я очень дорожу, - так и говорит она.

При этом Таня отлично помнит, что всего несколько лет назад в ее жизни дела обстояли иначе. Но сегодня ей кажется, будто это было в другом измерении. И вспоминать об этом тяжко, и забыть нельзя. Трудное расставание с мужем, которого когда-то любила и от которого родила дочку, совпало с известием о серьезной болезни. Бесконечные головные боли и глубокая депрессия отнимали последние силы. На фотографиях того времени во взгляде Татьяны читается невысказанная мука, на грани отчаяния.

- О диагнозе мне сообщила моя подруга-врач. Сказала, что проживу еще от силы полтора-два года. Чтобы не погрузиться в панические атаки, я старалась бывать чаще на людях, больше общаться, надеялась отогнать мрачные мысли. Страшнее всего было за Ульяшу, за дочку, за ее будущее, - взволнованно начинает нелегкий рассказ Татьяна.

В какой-то момент, оставшись один на один со своими страхами, Татьяна почувствовала, что ей нужно больше света и тепла. И если всего этого недостаточно вокруг, нужно попытаться самой изменить окружающий мир. Так родилась идея первой благотворительной акции.

- До этого момента я просто работала парикмахером и стилистом. Знала, мои способности высоко ценят и была вполне довольна этим. Обучала молодых специалистов. Но тут я вдруг поняла, что должна действовать иначе. Решила, пока хожу и двигаюсь, съездить в детский приют и пообщаться с детьми, сделать им в подарок модные прически, показать, как работаю. Подумала: когда меня не станет, ребята будут вспоминать по-доброму – вот приходила к ним такая Татьяна, спасибо ей, - рассказывает Овсяникова.

Благотворительная акция в социальном приюте для детей и подростков в Уфе. Видео

После той встречи с детьми из приюта на душе стало легче, Таня стала лелеять в себе это ощущение, отогреваясь в нем словно в мягкой маминой шали. После приюта она решила поехать в дом престарелых и инвалидов, затем - в школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, потом захотела навестить матерей, воспитывающих детей-инвалидов, и женщин, попавших в трудные жизненные ситуации. Робкая радость, загоравшаяся в глазах всех этих людей при виде новой прически, копилась и в глазах самой Татьяны горячими слезинками, которые позднее проливались и будто вымывали из сердца ее собственную боль и обреченность.

Про точку падения и точку взлёта

- Я осознала вдруг, как хочу жить, увидеть, как взрослеет дочка, как кипит вокруг жизнь. Мысли о болезни постепенно стали отступать на задний план. И случилось чудо. Осенью прошлого года я сделала МРТ головы и узнала, что абсолютно здорова, болезнь ушла, - улыбается Татьяна. – Теперь я точно знаю, чего стоит каждая секунда жизни и как нужно ее прожить. Болезнь дала мне это знание.

Татьяна испытывает постоянную потребность передать это свое знание другим. Это чувствуется при общении с ней. Ей хочется, чтобы эту истину постигли и другие. Наверное, в конце концов, она напишет об этом книгу. Но пока такой момент не наступил, она просто готова рассказывать.

- Мне как-то рассказали про реабилитацию космонавтов после приземления. Оказывается, они нередко впадают в депрессию, будучи в космосе, потому что постоянно видят, как такая маленькая с виду Земля одиноко вращается в кромешной тьме космоса. Космонавтов на Земле помещают в ванну с теплой водой, чтобы они согрелись. А психологи стараются переориентировать ход их мыслей, донести до них, что маленькие люди вместе могут поддерживать друг друга и стать большой силой, способной спасти планету, - рассуждает Татьяна. – Не знаю, правда всё это или нет, но зато помню, что в самые трудные времена, еще не зная об этой «космической эпопее», я постоянно стремилась залезть в теплую ванну. Тогда я очень остро прочувствовала, что значит «точка падения» – состояние, когда человек полностью лишается энергии и сил. Если поддаться этому состоянию, придет смерть. А если собраться с последними силами и оттолкнуться для прыжка, то откуда-то явятся силы для взлета. Начнется новая жизнь.

Благотворительная акция для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Видео

…В новой жизни с Таней рядом постоянно находится дочка, а также множество друзей и учеников. И еще тех, кому она дарит радость своим творчеством. Это надо видеть, как мальчишки из приюта с модными стрижками «от Овсяниковой» приходят в школу, сколько в них появляется достоинства и уверенности в себе при общении с «домашними» ребятами, которые смотрят с завистью на их стильные челки. И мамы детей-инвалидов, измотанные каждодневными хлопотами, расцветают после посещения ее школы-студии (помещение имеет статус образовательного учреждения, но его так и хочется назвать школой-студией - прим.ред). Это не просто слова. Я видела своими глазами, как лежачая девушка-инвалид со счастливой улыбкой изучала в зеркале свою новую прическу и рассматривала руки с изящным маникюром. Таким образом Татьяна вместе со своими помощниками и учениками и старается придать людям силы для толчка и взлета. Пожалуй, это и есть тот самый источник тепла и энергии, который подпитывает ее и почти зримыми лучами распространяется от нее к окружающим.

Ангелы могут быть и без крыльев

При всей своей известности Татьяна Овсяникова совсем не стремится пожинать лавры. Впрочем, признание находит ее само – это видно по многочисленным дипломам и грамотам, которыми увешаны стены ее школы-студии. Она показывает их без тени пафоса на лице, все эти почетные награды просто служат лишним подтверждением, что Татьяна всё делает правильно. И не собирается останавливаться на достигнутом, генерируя идеи новых благотворительных проектов.

Только один пример: побывав в доме престарелых и инвалидов, она познакомилась с живущим там талантливым художником в почтенном возрасте Константином Александровичем Юриным.

- Я увидела особый свет в его потрясающих картинах и очень захотела, чтобы их посмотрели другие люди. Мы стали проводить выставки его работ, которые стабильно собирают много посетителей, - рассказывает Татьяна.

Константин Александрович в знак признательности за заботу сделал несколько портретов Татьяны. На одном из них он изобразил её как женщину-осень, но не промозглую и дождливую, а этакую золотую и лучистую. А на втором портрете Константин Александрович нарисовал Татьяну в образе ангела.

Судя по всему, художник рисовал Таню в обоих случаях по мотивам удивительной фотографии, сделанной Оксаной Аболихиной. На ней Татьяна запечатлена с крыльями, вытатуированными хной на спине. Кстати, разнокалиберные статуэтки ангелов сопровождают её почти на протяжении всей жизни, она их коллекционирует и собрала уже больше двухсот. Таня любит их рассматривать и может многое рассказать о них.

- За каждым ангелом стоит своя история и конкретный человек, который мне его подарил, - говорит она. – Есть фигурки, привезенные друзьями с разных концов света, есть ангелочки, вылепленные руками детей с синдромом Дауна, есть - подаренные хорошими людьми, с которыми я случайно познакомилась.

Хороших людей притягивает к Татьяне, словно магнитом – среди них и те, кому повезло хотя бы раз доверить свои волосы ее волшебным рукам, а также коллеги Татьяны и ее ученики. Одна из учениц - 22-летняя Злата Артуканова познакомилась с Татьяной в один из ее первых визитов в детский дом.

- Я тогда решила заниматься с группой детей из детдома и заметила Злату. Сразу стало понятно, что у нее есть талант к парикмахерскому делу – и видение свое, и руки юркие. Я взяла ее на бесплатное обучение. Теперь Злата выросла и сама уже стала высококвалифицированным мастером, - вспоминает Татьяна.

- Знакомство с Татьяной круто изменило мою судьбу. Кто знает, как я могла бы жить, если бы этого не случилось. Благодаря ей, я поняла, что развиваться можно и при отсутствии денег и связей. Татьяна посвятила меня во все нюансы парикмахерского искусства, окружила заботой и вниманием. Благодаря этому, я поняла, что это одно из немногих дел, чем я бы хотела заниматься, - говорит Злата.

Своим главным ангелом-хранителем Татьяна считает дочку. В свои 11 лет Ульяна прилежно учится в школе и уже настолько хорошо стрижет, что может конкурировать с иными взрослыми мастерами. Характером ясноглазая девочка пошла в маму – такая же добрая и открытая. Не зря ее выбрали для съемок авторы фильма «Параллельные миры», посвященного детям-инвалидам.

- Ульяша – мое самое большое богатство, смысл моей жизни, - признается Татьяна.