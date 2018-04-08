Священник из Уфы Роман Хабибуллин: Жизнь по вере ценнее Нобелевской премии

У отца Романа добрый и вдумчивый взгляд – таким в представлении многих и должен быть священнослужитель. При этом, когда батюшка в рясе сообщил, что узнал меня по аватарке ВКонтакте, мои личные стереотипы начали рушиться. Мы разговаривали с отцом Романом почти три часа о многом. Некоторые его суждения показались неожиданными, кое-какие мысли вызвали возражения. Могу сказать определенно: после этого разговора многие стороны жизни для меня уже не будут прежними.

Великий Пост как источник энергии

- Завершился Великий Пост, который длился семь недель. Расскажите, как вы и ваши прихожане его провели?

- Нормально, мы люди привычные. Питались овощами без масла, фруктами, кашами, сухофруктами, орехами. Смысл поста же заключается не в том, что человек ест, а в том, что он посредством ограничений в еде пытается стать причастным к подвигу Христа, как и другими таинствами – крещением, причащением, исповедью, венчанием, совершением добрых дел. Христос показал идеальный и, к сожалению, пока недостижимый для многих образец человеческой жизни.

- Не секрет, что многие в наше время, собравшись держать пост, стараются заодно достичь и попутных целей – похудеть, освоить раздельное питание, провести чистку организма и т.д. Причем делают это без злого умысла, просто потому что не видят в таком «совмещении приятного с полезным» ничего предосудительного. У вас наверняка иное мнение по этому поводу?

- Это кощунство, вне всякого сомнения, и лукавство, как и деликатесные блюда, которые готовят из дозволенных продуктов. Если еда доставляет физиологическое удовольствие, такой пост не приближает к Христу, значит, не достигается его энергетический аспект. Дело в том, что во время поста человек, лишенный животных белков, растительных жиров и других ценных питательных элементов, незаметно для себя переключается на другой источник энергии. Это замечали не раз постящиеся люди – что они не ощущают недомогания или слабости. Господь дает им благодать, питает божественной, нетварной энергией и силами для совершения нужной работы. Пост – это благоприятный период для человека, позволяющий ему познать силу Божию, «в немощи совершающуюся».

- А если люди невзначай нарушают пост – например, по незнанию? Могут ли они при наличии такого «смягчающего обстоятельства» рассчитывать на помилование Божье или все-таки незнание закона не освобождает от ответственности?

- Господь и так судит нас по минимуму. Хотя истинный христианин наказания все равно страшится, но даже не думает его избежать. Верующие должны обращаться к Богу с такими покаянными словами, как дети к своему отцу: «Я согрешил, накажи меня, но главное – не прогоняй от себя, позволь быть с тобой!». Для человека жить без Бога в душе неестественно. Жизнь по вере – это гораздо ценнее и выше, чем, допустим, жизнь ради получения Нобелевской премии или спортивных и других достижений. Живя по вере, человек стремится к цели, которая называется обожение, то есть уподобление Богу. А это предполагает кардинальную перемену человеческой природы, строя его мыслей, мотивов его поступков, переоценку ценностей. Вплоть до того, чтобы даже биохимия другая стала в организме. Чтобы человек стал целостным, монолитным, совершенным, не ведал ни тени зла, обид, был чужд раздражения, гнева. Это задача очень сложная. Путь к ее осуществлению очень тернист и труден. Но он доставляет радость душе.

Почему случился пожар в Кемерове

- Мы с моей душой оказались в сложной ситуации. Недавняя трагедия в Кемерове, где в огне в торговом центре погибло много детей, настолько меня потрясла, что я прервала пост. Возможно, из чувства протеста. Не оставляла мысль: почему так случилось, неужели не было никакого шанса для их спасения?

- Тяжелая тема… Я думаю, что шанс на спасение у погибших в том страшном пожаре был один – чтобы этого изначально не произошло. Трагедия стала чудовищным итогом множества грехов, содеянных людьми, причастными к ней и допустившими такое роковое стечение обстоятельств. Каждый человек, независимо от того, верующий он или безбожник, обладает свободой совершения поступков – как плохих, так и хороших. В таких ситуациях люди часто обращаются к Богу с вопросом: почему, за что? Но эти слова правильнее было бы адресовать самим же людям: почему, за что, ради чего они допустили все эти грехи, вопиющие нарушения, повлекшие столь трагические последствия?

После того, как страна много десятилетий жила, забыв о Боге вообще, выросли несколько поколений людей, свободных от соблюдения заповедей Христовых и совершающих поступки в соответствии со своими жизненными правилами, включающими, в том числе, корысть, жадность, лень и иные пороки. Бог не может вмешиваться в каждую ситуацию и исправлять ее, такое будет возможно только с наступлением второго пришествия Христа на землю и Страшного суда.

Мир, в котором мы живем, - это наш мир, человеческий, в нем люди творят то, что они хотят, не ощущая ответственности за свои поступки. И о том, почему в этом мире нет Бога, почему случаются такие трагедии, нужно спрашивать не у Бога, а у людей. Вы, может быть, хотите сказать, что Господь должен был в том торговом центре «Зимняя вишня» воплотиться, открыть двери, вывести всех из огня? Но ведь Бог действует через людей, которые в него верят. Если в человеке есть Божья искра, он не допустит таких фатальных грехов вроде выключенной пожарной сигнализации, взятки за поддельный акт проверки и т.д.

Грех человеческий может иметь колоссальные последствия для всего мироздания. Он, как метастазы поражает окружающий грешника мир. Но люди об этом не задумываются.

Вспомните, что были в этой трагедии и достойные люди, которые, не думая о себе, спасали других.

А страдающим от горя близким погибших я, как священник, сказал бы, что жизнь человеческая не измеряется ее земным отрезком. Она продолжается и после физической смерти. Пройдя такой скорбный путь и испытав такие страшные муки перед смертью, невинно погибшие перешли в вечную жизнь. И у меня нет сомнений, что все, кто невинно погиб в этой трагедии, попали в рай, особенно дети. Мы верим, что смерти нет. И утешение приходит через молитву.

Поминальная свеча на аватарке

- В соцсетях вокруг кемеровской трагедии тоже кипели страсти. Многие в память о ней выставили у себя на аватарках поминальные свечи, делали перепосты строчек с соболезнованиями. А другие обрушивались на них с обвинениями в попытке «поймать хайп» на трагической теме. Возможно, вы обращали внимание на это, ведь вы – довольно активный пользователь соцсетей?

- Нет, я не стремился просматривать такие темы, слишком больно читать об этом горе вновь и вновь. Что касается свечей на аватарках, не считаю, что люди, разместившие их, преследовали дурные цели. Просто разные люди реагируют как могут: кто-то излагает собственные эмоции в сообщении, кто-то переживает молча, а кому-то показалось уместным сделать перепост скорбного стихотворения. Тут главное – чтобы они делали это искренне, а не ради позерства.

Современные соцсети – это вообще упрощение общения. С одной стороны, человек не прилагает особых усилий - скачал аватарку, перепостил и вроде что-то сделал. А с другой стороны, не было бы соцсетей, то, может, тот или иной человек вообще никак не отреагировал бы на происшедшее, не прислушался бы к своим мыслям и чувствам. Слава Богу, что он хотя бы вот так отреагировал.

- А нетерпимость в соцсетях, которая особенно характерна для анонимных авторов? Такой утаенный от посторонних грех…

- Ну, это издержки специфического формата общения, дающего возможность безответственного поведения. Человек в таких условиях проявляет себя по полной программе. Потому что нет сдерживающих факторов. Но при этом он является анонимом только для его собеседников, а от Бога его поступок не останется скрыт. А вот для верующего человека искушение написать недостойную фразу в соцсети может стать подспорьем в деле самообличения, узрения собственных грехов и избавления от них. Он сначала может написать, а потом осознает смысл своего поступка, устыдится и обязательно сотрет.

Сувенирный вертеп и демоническая реклама

- А теперь коснемся темы из реальной жизни. Вы в одной своей проповеди (ее запись есть в интернете) сказали, что поражены отсутствием хороших нормальных подарков. Речь шла о Рождестве. Что вы имели в виду?

- Это из своего опыта. Я на недавнее Рождество не смог купить близким ни одного нормального рождественского подарка. Очень хотел найти сувенирный вертеп, как символ места, где родился Христос. Так и не нашел. И вообще нормальных рождественских подарков не видел, а только разнокалиберные Санта-Клаусы, олени, носочки, причем в основном импортного производства. А вот в 90-ые или нулевые годы удавалось найти елочные игрушки с рождественскими мотивами. Почему у нас не развита эта тема? Странно… Моему младшему сыну Акиму незнакомый человек из Назарета прислал на Рождество в подарок фигурку Богомладенца. Ею мы и оформили вертеп, оборудованный в храме к Рождеству.

- А с Пасхой тоже дела обстоят так плачевно?

- Ну, на Пасху чуть лучше – куличи продают в большом количестве, термонаклейки с библейскими сюжетами и т.д.

- Потребительская тема проявилась в жизни вашего прихода несколько лет назад и в другом виде: вы расторгли договор на корпоративное обслуживание с сотовым оператором, который стал использовать в своей рекламной кампании эпатажный видеоклип Мадонны, висящей на Кресте.

- Мы сообща приняли такое решение, всем приходом. Вовсе не собирались его афишировать, но уж епархиальный миссионер решил опубликовать информацию о нем. Речь идет о рекламе, в которой присутствовали антихристианские демонические образы, воплощенные на сцене певицей Мадонной. Разрыв договора на корпоративное обслуживание мы сочли адекватной формой протеста, которая может возыметь действие на общество и компании, если они захотят в будущем ассоциировать свои услуги и товары с оккультной и антихристианской мерзостью. Нам кажется, что это действеннее, чем протестные заявления и пикеты, которые в таких случаях только делают дополнительную рекламу производителю.

Селфи на фоне иконы

- Отец Роман, вот недавно прошли одни выборы, скоро стартует другая избирательная кампания. И обязательно найдется кандидат, который напечатает плакат или выставит в соцсетях фотографию, как он крестится или целует икону в храме. На таких снимках читается крупными буквами: «тщеславие». Вы согласны?

- Не совсем. Селфи – это тренд, который поддерживают многие наши современники, особенно молодежь, тем более гаджеты позволяют это делать в хорошем качестве. У меня отношение к этому двоякое. Когда так поступают простые прихожане, не вижу в этом особой проблемы. А что мы можем сделать? Фотоаппараты вырывать? Я не считаю возможным для себя комментировать поступки таких людей. Слава Богу, что они пришли в храм, возможно, через такие селфи семена веры западут в их души и дадут благодатные ростки. И слава Богу, что Путина и Медведева корреспонденты фотографируют в храме крестящимися, или причащающимися. Их снимки я воспринимаю, в первую очередь, как образцы для подражания для других россиян. И такие снимки однозначно лучше, чем, к примеру, амурные похождения Билла Клинтона.

- Вот вы сказали про тех, кто позволяет себе делать селфи в церкви: «Слава Богу, что вообще пришли в церковь». Все-таки, пожалуй, о том, что ростки веры в их душах дадут свои плоды, можно будет говорить, если они обретут духовного наставника, он помогал бы разобраться, что такое хорошо и что есть плохо? По своему опыту могу сказать, что обрести духовника не так-то просто. Когда мой духовный наставник отец Борис Развеев уехал из Уфы, мне так и не удалось найти нового духовника.

Помню, пришла в Свято-Сергиевский собор на службу и столкнулась с тем, что во время исповеди батюшка меня вообще не слушал, а, скорее, отпустил мне «оптом» все грехи и отправил причащаться, как по конвейеру. Я к такому отношению была не готова. После этого больше на исповедь в церковь не ходила.

- Сожалею, что так получилось. Но в данном случае, если бы мы с вами общались в те годы, я бы вам дал совет идти на исповедь не в большой храм, в котором столпотворение и нет возможности спокойно пообщаться со священником, а обратиться в малые церкви. Там вы наверняка встретили бы духовного наставника. Может, не сразу получилось бы обрести того, с кем установится настоящий духовный контакт. Может, пришлось бы обратиться не в один храм. Но если у вас была такая потребность в духовном наставнике, стоило приложить усилия, чтобы его найти. Мы ведь уже говорили в сегодняшней беседе, что вера предполагает совершение усилий над собой, послушание.

Эксперт и «дежурный благословлятор»

- Сегодня многие люди говорят, что умеют общаться с Богом «напрямую, без посредников» и не ходят на исповедь. В лучшем случае придут на праздничные службы. Что вы думаете о таком отношении к вере?

- К сожалению, такое встречается сегодня сплошь и рядом. Но это не правильно. Что значит – «общаться с Богом напрямую»? Откуда они знают, что понимают все правильно? Подменять общение с Богом размышлениями и неким чтением собственного сердца - это не вера. Это подобие веры. Даже при наличии семи пядей во лбу и нескольких высших образований искренне верующий человек может перед Богом лишь только трепетать, изнемогая от мыслей о том, что вот он, грешник, стоит перед Господом, хотя и недостоин из-за своих грехов чести общаться с Ним. А ну как Бог сейчас вдруг вменит ему все его грехи?!.

И тут важно испытание человеком изнеможения от милосердия Божия и мыслей о том, что Господь его все-таки прощает, ведь Он отдал за него тело и кровь Свои. Должен быть душевный трепет.

Вряд ли во время размышлений дома, в кресле, о своем общении с Богом «напрямую» можно испытать такой трепет. А в церкви можно, тем более во время церковной службы.

- Но ведь тут опять встает вопрос о духовном наставнике, который расскажет и разъяснит все эти моменты…

- Да, это очень важный момент - обрести духовного наставника. Человек не случайно приходит в храм, его приводит туда Господь. Встреча в храме - это шанс для обоих: и для священника, и для прихожанина. Для прихожанина это шанс получить совет, как стать христианином. А для священника – это возможность выполнить свое главное предназначение: явить милость Божию прихожанину, поддержать его. Тут многое зависит от отношения прихожанина к священнику, чтобы человек не воспринимал его в качестве этакого «дежурного благословлятора». А то ведь сегодня в батюшке зачастую видят эксперта, который оценит тяжесть проступков и дает благословение. Но нравственного преображения человека от этого не будет. Взаимное движение прихожанина и священника навстречу друг другу - это очень сложный процесс.

А потом уже начнется кропотливая работа над самосовершенствованием прихожанина. И нужно быть готовым к тому, что этот процесс будет бесконечным. Бывает, после исповеди даже самый истовый прихожанин выйдет на улицу да и выругается по какому-то поводу или подумает о ком-то нехорошо. И вот опять уже начали копиться грехи, о которых нужно думать, раскаиваться и самосовершенствоваться.

- А как обычному мирянину относиться к священнослужителям после, например, недавнего скандала с видеороликом, на котором батюшка посреди трапезы поет блатную «Мурку», а другие присутствующие ему подпевают?

- Священники приходят в церковь из того же общества, в котором мы все живем. Конечно, они проходят строгий отбор, прежде чем начнут служить в Церкви. Да, бывают такие неприятные случаи, но их мизерное количество - один на 200 священников. Я служу в храме почти 26 лет и вижу вокруг много замечательных, искренних и добрых батюшек.

К тому же, традиции духовенства прерывались во времена гонений на церковь. Все события в нашей жизни взаимосвязаны. Допустим, в 1963 году Никита Хрущев публично заявил, что в 80-ом году по телевизору покажут последнего попа. И тогда же, в 1963 же году, согласно официальной статистике, в Советском Союзе было сделано 5 млн 600 тысяч абортов. То есть погиб целый мегаполис с людьми. Мне видится явная духовная связь между этими двумя событиями.

Кстати, прискорбно, что и в наше время проблема абортов остается актуальной, более того, сегодня их делают по медицинской страховке, то есть, по сути, государство выделяет деньги на убийство своих нерожденных граждан. Вот где кроется настоящая беда, а не в священнике, который спел недостойную песню!

- Как говорят в народе, «свято место пусто не бывает». При отсутствии священников их место быстро занимают разные сектанты или, как они сегодня себя именуют, коучи.

- Ох, да, точно. Вот довелось нам столкнуться с тетахилингом даже. Прихожанка обращалась за помощью. Ее невестка является коучем, связана с этим тетахилингом. И она стала запрещать своей маленькой дочке встречаться с отцом и бабушкой. Даже судились. Суд принял решение в пользу бабушки и отца, и, тем не менее, эта дама продолжала над ними издеваться – позволяла общаться с девочкой только через дверную щель, да еще и снимала происходящее на видео. На мой взгляд, это полный бред. И такой человек взял на себя ответственность учить жизни или даже исцелять других людей. Понятно, что она делает это небескорыстно, а за деньги. И пресечь ее деятельность и других, подобных ей «коучей» пока никто не может.

Что в этом случае могла бы сделать церковь? Прежде всего, заниматься своей паствой, развивать духовно людей, стараться не оставлять их на произвол судьбы. Как боролись с сектантством в России до революции? Развивали библиотеки, воскресные школы, курсы. Там, где была полновесная духовная жизнь, секты не приживались. Кто-то скажет, что религия в данном случае не панацея. Как знать. Современное общество, как показывает практика, вообще не в силах ничего противопоставить тому же тетахилингу в качестве здоровой и достойной альтернативы. И на государственном уровне на эту проблему до сих пор пристального внимания не обратили. Нужно бороться с сектантами путем взаимодействия церкви и государственных институтов, потому что, прежде чем предпринимать меры, следует дать медицинскую и юридическую оценку данному явлению, его последствиям.

Причину активизировавшегося мракобесия следует искать в духовной нестабильности общества, немалом числе психически неуравновешенных людей, страдающих депрессиями и прочими расстройствами и тяготеющих к мистике. В таких масштабах с проблемой можно справиться только на государственном уровне.

Школа, деревня, приют - везде есть промысел Божий

- Вы возглавляете в Уфимской епархии отдел религиозного образования. И одной из главных ваших задач в последнее время было продвижение в школы такого предмета, как «Основы православной культуры». Насколько известно, идея не встретила поддержку в школах. Расскажите о причинах.

- Не могу сказать, что предмет совсем не встретил поддержки в школах. Встретил, но в мизерном проценте, правда. Считаю, что причиной такого положения дел является, прежде всего, нарушение регламента при выборе учебных дисциплин на родительских собраниях. Классные руководители фактически не дают родителям возможность свободно, без давления на них со своей стороны, выбрать предмет. Причины такого явления могут быть разные. Либо личная позиция директора школы из числа безбожников. Либо то, что школа заранее закупила учебники только по светской этике и их надо использовать. Многие считают, что учебный предмет «Основы православной культуры» напоминает Закон Божий. Но это не так! Это не богословский предмет, а культурологический, рассказывающий, что такое православие, вера в Бога, откуда пошла традиция венчания на царство, почему проводится венчание брака, каковы духовные истоки произведений Достоевского, Чехова и т.д. И методики преподавания разработаны хорошие. Кстати, преподают этот предмет в школах не священнослужители, а светские педагоги. И нет в этом процессе ничего опасного.

Вот у нас, в одной из школ Ленинского района, родители одного из учеников выбрали «Основы православной культуры». Учебника, кстати, не было. Учительница нашла его ксерокопию и давала подростку для изучения. Это, конечно, далеко от идеала, но опять же хоть что-то!

- Ваш православный приход еще известен тем, что вы совершаете летом миссионерские сплавы по рекам и навещаете отдаленные деревни. С какой целью?

- Да, совершаем. В прошлом году, правда, не получилось, слишком плотный график был, а в этом году надеемся поехать. Берем с собой необходимые церковные принадлежности для совершения литургии, крещения, исповеди, причащения и т.д. В последние годы сплавляемся в основном по рекам Юрюзань или Ай. Люди нас ждут, говорят: «Вот, батюшка, не приезжали в прошлом году, а мы специально траву выкосили на этом месте, где вы останавливаетесь». Мы стараемся выбирать маршруты по деревням, где раньше были храмы, устанавливаем на их месте поклонные кресты, если это возможно, встречаемся там с людьми. Много народу приходит. Крестики, иконки, периодику бесплатно раздаем, записываем их на помин также бесплатно и весь год в алтаре потом поминаем каждый день.

- У вас уже несколько лет рядом с храмом действует приют для бездомных. Наверное, беспокойное хозяйство?

- Там сейчас живет около 40 человек. Нам помогают разные люди его обустраивать, вот недавно предприниматели столы привезли, постельное белье, пижамы подарили. Еще мы уже три раза за два года от государства гранты получили, недавно сделали ремонт капитальный на эти средства в одном из помещений приюта. Чуть ранее на средства президентского гранта был приобретен прицепной вагончик-санпропускник и армейский прицеп для «прожарки» вещей. Но потом случилось непредвиденное – в канун 2017 года вагончик-санпропускник был украден неизвестными. Мы обращались в полицию и прокуратуру, но его пока так и не нашли, остался только прицеп для «прожарки».

Публика в приюте, конечно, разношерстная. Скучать с ним не приходится. Один человек из приюта опозорил нас недавно – в местный дом залез в Нижегородке. Стараемся избавляться от таких людей. Тяжелый народ, конечно, с трудными судьбами. Есть лежачие больные, умирающие люди, за ними сестры милосердия ухаживают. Но в целом ничего, живем понемногу. Смирения в этих людях во время молитвы подчас мне видится больше, чем в других прихожанах.

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Протоиерей Роман Хабибуллин родился в 1958 году в Хабаровске.

Образование: Ленинградский госуниверситет (философский факультет), Ленинградский институт физкультуры им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербургская духовная семинария и академия.

Бывший спортсмен, мастер спорта по каратэ, при этом, по отзывам прихожан, серьезный философ и настоящий питерский интеллигент.

Принял сан священника в 1992 году. Много лет служит в Крестовоздвиженском храме в микрорайоне Нижегородка города Уфы.

Отец Роман организовал при храме приют для бездомных, также проводит ежегодные миссионерские сплавы по рекам Башкирии, где в труднодоступных деревнях крестит детей и взрослых, венчает, служит Литургии и молебны и общается на духовные темы с желающими.

Приход Крестовоздвиженского храма города Уфы первым в Башкирии начал организовывать летний отдых детей из православных семей в православных лагерях, где ребята хорошо отдыхают, не забывая о молитве и воскресных походах в храм на службу.