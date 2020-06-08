Следком Башкирии сообщил подробности поиска 6-летнего мальчика

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что найденного в лесу шестилетнего Ренеля Ганиева госпитализировали в Малоязовскую центральную районную больницу. Напомним, ребенка нашли после трехдневного скитания в лесном массиве.

«Преступных посягательств в отношении ребенка совершено не было», – отмечается в сообщении.

По информации следкома, в поисках мальчика задействовали спасателей-криминалистов и следователей регионального управления, следователей криминалистов, а также главного управления криминалистики, сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, поисковико-волонтеров. Всего ребенка искали более 200 человек, использовалась специальная техника для поиска на воде, воздухе и земле.