Следком Башкирии сообщил подробности поиска 6-летнего мальчика
Следователи рассказали, как нашли пропавшего Ренеля Ганиева.
В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что найденного в лесу шестилетнего Ренеля Ганиева госпитализировали в Малоязовскую центральную районную больницу. Напомним, ребенка нашли после трехдневного скитания в лесном массиве.
«Преступных посягательств в отношении ребенка совершено не было», – отмечается в сообщении.
По информации следкома, в поисках мальчика задействовали спасателей-криминалистов и следователей регионального управления, следователей криминалистов, а также главного управления криминалистики, сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, поисковико-волонтеров. Всего ребенка искали более 200 человек, использовалась специальная техника для поиска на воде, воздухе и земле.
Напомним, ребенок исчез 5 июня в селе Урмантау Салаватского района, когда вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Родители сначала попытались его поискать самостоятельно, но позже все таки обратились в правоохранительные органы. Ранее мальчик уже самовольно уходил, однако, был найден силами родителей и односельчан в лесном массиве.