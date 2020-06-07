В Башкирии пропавший 6-летний ребенок три дня скитался по лесу
Вчера, 22:18ОбществоКарина МамаеваФото: vk.com
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Его нашли спасатели и сотрудники полиции.
В Башкирии завершились поиски шестилетнего Ренеля Ганиева. Мальчик пропал в Салаватском районе еще 5 июня. В тот день он вышел из дома в деревне Урмантау и не вернулся. Его поисками занимались сотрудники полиции и спасатели. В ориентировке было указано, что мальчик не умеет говорить.
Сегодня, 7 июня, стало известно, что ребенка удалось найти. Мальчик находился около реки Юрюзань. Все это время он скитался в лесу. Провел в одиночестве вне дома две ночи и три дня.
— В отряде были добровольцы из числа местных жителей. С момента пропажи он все время был один на природе, что он делал это время, выясняется, — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
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