В Башкирии пропавший 6-летний ребенок три дня скитался по лесу

В Башкирии завершились поиски шестилетнего Ренеля Ганиева. Мальчик пропал в Салаватском районе еще 5 июня. В тот день он вышел из дома в деревне Урмантау и не вернулся. Его поисками занимались сотрудники полиции и спасатели. В ориентировке было указано, что мальчик не умеет говорить.

Сегодня, 7 июня, стало известно, что ребенка удалось найти. Мальчик находился около реки Юрюзань. Все это время он скитался в лесу. Провел в одиночестве вне дома две ночи и три дня.