Делом о пропавших Артеме Мазове с сыновьями займутся новые следователи

Делом об исчезновении отца – Артема Мазова и двух сыновей – 6-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи займутся другие следователи. Об этом сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на свой источник.

По словам источника портала, новые следователи уже приступили к работе и допросили отца и мать 38-летнего Артема.

В региональном Следкоме воздержались от комментариев по поводу этой информации.

Напомним, в конце октября в полицию обратилась Эльмира Мазова, которая сообщила об исчезновении мужа и двоих сыновей. Она уточнила, что перед этим событием они с мужем поругались из-за предстоящего развода.

Спустя два дня семейный автомобиль был найден за поселком Максимовка, а позднее – отпечатки пальцев Артема Мазова под Уфой. С тех пор никакх продвижений в этой истории не наблюдалось.