Пропавший в Красноярске ребенок найден мертвым

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Представители поисково-спасательного отряда “Лиза-Алерт” обнаружили тело пропавшего ребенка в Красноярске. Ранее шестилетний мальчик пропал в Ленинском районе города.
Как сообщает газета “Известия”, по факту гибели ребенка СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия возбудил уголовное дело по статье “Убийство малолетнего”.
Труп был найден в протоке Енисея рядом с Октябрьским мостом. Сообщается, что на тело наткнулся рыбак.
По данным следствия, перед исчезновением ребенок играл со сверстниками на детской площадке. Когда все разошлись, он пропал.
О пропаже заявили родственники ребенка. В поисках участвовали полицейские, инспекторы ПДН, сотрудники уголовного розыска и волонтеры.
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