Пропавший в Красноярске ребенок найден мертвым

Как сообщает газета “Известия”, по факту гибели ребенка СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия возбудил уголовное дело по статье “Убийство малолетнего”.

Труп был найден в протоке Енисея рядом с Октябрьским мостом. Сообщается, что на тело наткнулся рыбак.

По данным следствия, перед исчезновением ребенок играл со сверстниками на детской площадке. Когда все разошлись, он пропал.