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В Стерлитамаке компания «ВНЗМ» не платит строителям за работу
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Dengii
В Стерлитамаке компания «ВНЗМ» не платит строителям за работу
Сегодня, 18:20ОбществоНаталья Кузнецова
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