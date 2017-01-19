В Стерлитамаке компания «ВНЗМ» не платит строителям за работу

На одной из строек в Стерлитамаке возникла спорная ситуация с оплатой выполненных работ. Подрядчик «Жилпромстрой» разошелся в расценках с застройщиком – компанией «ВНЗМ». Пока коммерческие субъекты спорят, порядка 40 рабочих остаются без зарплаты.

«Жилпромстрой» начал работать на строительном объекте «ВНЗМ» в микрорайоне № 2 Стерлитамака. Для строительства нескольких секций были заключены договора субподряда с двумя организациями. Они начали работы в середине осени прошлого года. В мае этого года было завершено строительство 12-этажной секции на объекте. Однако положенных денег фирмы так и не получили.

- Задержки по выплатам начались в ноябре, - рассказал «Медиакорсети» один из субподрядчиков, индивидуальный предприниматель Александр Захаров. – Мы работали и ждали, когда нам наконец выплатят деньги. Однако в итоге оказалось, что чем больше мы работали, тем больше росли долги подрядчика, а деньги никто не выплачивал. В итоге когда объект был сдан, застройщик отказался подписывать акт приема выполненных работ и выплачивать деньги. Только мне не выплатили порядка двух миллионов.

Пока застройщик не выплачивает ничего, и у подрядчика нет денег даже на то, чтобы расплатиться с рабочими фирм, с которыми были заключены договора.

В «ВНЗМ» Медиакорсети пояснили, что не будут расплачиваться с подрядчиком, пока он не погасит свой долг. На сегодня «Жилпромстрой» должен застройщику более 2,7 миллиона рублей. В подрядной организации в свою очередь рассчитывают, что спорные моменты удастся урегулировать.

- Все дело в том, что по договору нам утверждали стоимость квадратного метра в 27 тысяч рублей, договор был на общую сумму более 88 миллионов, однако в ноябре согласно дополнительному соглашению общую стоимость застройщик сократил до 38 миллионов, - пояснил директор «Жилпромстроя» Рамиль Каюмов. – На сегодня нам застройщик выплатил 3,6 миллиона рублей для расчета с каменщиками. Расчеты по остальным работам пока не утверждены. После этого, как их утвердят, со всеми рабочими, надеюсь, рассчитаются. Я думаю, это произойдет до конца июня. Следует отметить, что аналогичные проблемы есть сейчас и у других подрядчиков «ВНЗМ».

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