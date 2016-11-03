В Башкирии объемы строительства жилья сократились почти на 14,7 процента

В Башкирии объемы строительства жилья в первом квартале этого года сократились на 14,68 процента. Пока республика удерживается в ТОП-10 российских регионов по объему жилищного строительства. Однако с начала года она опустилась с 7 на 9 место.

Рейтинг регионов опубликован на сайте «Единый реестр застройщиков». Как следует из сообщения, в Башкирии с начала года было введено 539,4 тысячи квадратных метров жилья. Это на 92,8 тысячи квадратов меньше показателя за аналогичный период 2016 года.

В апреле в Башкирии введено 129,2 тысячи квадратных метров жилья. Это на 5,97% меньше, чем в апреле прошлого года.

- За январь-апрель 2017 года по динамике абсолютного прироста (в квадратных метрах – прим.ред.) ввода жилья за указанный период регион занял 69‑е место, а по динамике относительного прироста (в процентах – прим.ред.) — 44‑е место, - говорится в сообщении. – В апреле по динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 53‑е место, а по динамике относительного прироста оказался на 43‑м месте.

Материалы по теме