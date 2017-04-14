ОНФ в июне проверит дороги в Башкирии

Дорожные рейды пройдут в Салавате, Стерлитамаке и Уфе.

На этот раз эксперты проекта оценят качество дорог в городах Приволжского федерального округа. В Башкирии рейды пройдут в трех городах: 26 июня – в Салавате и Стерлитамаке, 27 июня – в Уфе. Проверять будут те участки дорог, которые граждане добавили на интерактивную карту проекта . Но не только.

- В ходе рейда в первую очередь мы будем уделять внимание дорогам, которые местные жители добавили на карту. Но также планируем оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012–2016 гг., и участков, которые Народный фронт проинспектировал в 2015 г. В ответ на наши обращения по итогам прошлого рейда из администраций городов нам сообщали, что власти предприняли меры по исправлению обнаруженных дефектов. Что ж, скоро мы проверим, насколько им это удалось, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.