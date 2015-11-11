В уфимском Затоне разрушилась часть дороги

Подрядчику придется восстановить дорожное полотно за свой счет.

Вчера, 2 июня, в Уфе зарегистрировано разрушение кромки дорожного полотна на магистральной автодороге – северном обходе микрорайона Затон, сообщили в администрации города. Теперь на месте произошедшего работают дорожные службы, установлено ограждение, сигнальные ленты, предупреждающие знаки.

- Согласно рассматриваемой версии, причиной произошедшего стали недочеты, допущенные подрядчиком в ходе строительства автодороги, - уточнили в администрации Уфы.

Сегодня состоится заседание специальной комиссии с приглашением подрядной организации. Подрядчику придется за свой счет восстановить дорожное полотно.

Строительство автодороги началось в 2006 году. В 2011 году состоялся ввод в эксплуатацию первой очереди магистрали – было открыто движение по правой полосе движения. Заказчиком строительства выступило ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан».

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