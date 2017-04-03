В ОНФ оценили территориальную схему обращения с отходами Башкирии

Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали территориальную схему обращения с отходами, разработанную минэкологии РБ.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что территориальной схеме можно поставить оценку «удовлетворительно», в серьезной доработке она не нуждается.

- В целом территориальная схема по обращению с отходами в Республике Башкортостан отражает реально сложившуюся в регионе ситуацию в сфере обращения с отходами. Разработчики постарались в ней учесть все необходимые нюансы региональной специфики, что, к сожалению, отсутствует в большинстве принятых терсхем, – отметил Гутенев.

Однако недочеты всё же есть. В частности, не разработана электронная модель схемы. Это, как считают в ОНФ, затрудняет проведение общественного контроля за реализацией реформы в сфере обращения с отходами в регионе.

- Пока не заработает электронная модель, схема не будет прозрачной и понятной для населения республики. По нашей информации, работы по ней ведутся, и уже в ближайшее время электронная модель будет размещена на официальном сайте ведомства, – сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в республике Мурад Шафиков. – В дальнейшем схема будет корректироваться в соответствии с поступающими предложениями, подготовленными экспертами ОНФ. Схема должна работать таким образом, чтобы минимизировать расходы по логистике и чтобы в целом это не привело к увеличению тарифов для населения.

Напомним, согласно проекту новой схемы, к 2026 году в республике будет захоронено 12 млн тонн отходов, в том числе в уфимской зоне - 5 млн тонн отходов, во второй зоне – 1,46 млн тонн, в третьей – 3,9 млн тонн, в четвертой – 1,53 млн тонн, в Межгорье - 62,38 тыс тонн. В каждой зоне будет работать свой региональный оператор, их планируется определить в 2019 году.

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