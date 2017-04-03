Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Медиаланч
Интервью
Спецпроекты
В ОНФ оценили территориальную схему обращения с отходами Башкирии
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
%d0%bc%d1%83%d1%81%d0%be%d1%80
В ОНФ оценили территориальную схему обращения с отходами Башкирии
Сегодня, 17:56ОбществоНаталья КузнецоваФото: asmo-rb.ru
Читайте
также
Жилищная ипотека в Башкирии: что будет в 2017 году
#ЛюбимыеХудожникиБашкирии-2: назовите картину правильно
Кто пришел в премьер-лигу: история противостояния с «Уфой» и составы команд