«Че так дешево?»: Жители Башкирии возмущены платой за подъем на Айгир

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Многие пользователи соцсетей в качестве претензии указывают на, как они считают, все большую коммерциализацию природных парков и популярных туристических мест.
— Все становится платным. При спуске по ржавой лестнице в Вертолетной пещере сдирают деньги, озера теперь платные. Теперь Айгир. Следующим будет Атыш? — сетует Регина Ф.
— Скоро и по улице пройтись будет платно. За все сдирают деньги, — пишет уфимка Карина.
Другие жители региона уверены в том, что посещение природных парков — «нашего общего достояния» — платным делать несправедливо.
— Природа бесплатна для всех жителей страны и тем более рожденных на этой земле! Это наш дом! — считает Наталья.
— Почему я должна платить за прогулку по своей родной Башкирии, где я родилась и живу? — вопрошает Алена Н.
— Бред какой-то. Мы что, должны платить за то, что нам дала природа? Что дальше, потом будем платить за то, чтобы просто посмотреть на нее? — опасается Дарина.
Впрочем, пессимизм большинства комментаторов разделяют не все. Некоторые жители региона одобряют нововведение, более того, указывают на то, что тариф можно было бы сделать и менее скромным. Туристов при этом они упрекают в загрязнении природы и безответственности, которую можно пресечь введением тарифа.
— А что так дешево? За пару косарей надо, чтоб костры не палили и стекло не разбрасывали, — поделился мнением уфимец Константин, собрав массу негативных реакций.
— Что вас удивляет? Сейчас все платно. Зато там, где вводят сборы, — чистота, работают медики со спасателями, — считает Фанзия Г.
— Я не против сборов, но только если будут отчеты, сколько потратили на уборку, скажем, вывоз мусора, на нужды СВО, на благотворительность, — предложила уфимка Алена.
— Если будут идти на уборку от тех свиней, которые оставляют после себя мусор, то давно пора! — поддержала идею Регина Ф.
Напомним, как сообщал Mkset, теперь за подъем на Айгир туристам придется заплатить по 200 рублей за каждого человека. Введение такой меры объяснили необходимостью обеспечивать чистоту и безопасность. Сборщики утверждает, что на собранные средства организовывается вывоз мусора, кроме того, в будущем на эти деньги собираются построить медпункт и натянуть веревочные перила на подъеме.