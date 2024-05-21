mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

«Че так дешево?»: Жители Башкирии возмущены платой за подъем на Айгир

«Че так дешево?»: Жители Башкирии возмущены платой за подъем на Айгир

21 мая 2024, 04:18
Фото: aigir.com
Жители Башкирии высказывают недовольство в связи с введением туристических сборов для подъема на скалу Айгир. Mkset собрал мнения туристов на неприятное нововведение.

Многие пользователи соцсетей в качестве претензии указывают на, как они считают, все большую коммерциализацию природных парков и популярных туристических мест.

— Все становится платным. При спуске по ржавой лестнице в Вертолетной пещере сдирают деньги, озера теперь платные. Теперь Айгир. Следующим будет Атыш? — сетует Регина Ф.
— Скоро и по улице пройтись будет платно. За все сдирают деньги, — пишет уфимка Карина.

Другие жители региона уверены в том, что посещение природных парков — «нашего общего достояния» — платным делать несправедливо.

— Природа бесплатна для всех жителей страны и тем более рожденных на этой земле! Это наш дом! — считает Наталья.
— Почему я должна платить за прогулку по своей родной Башкирии, где я родилась и живу? — вопрошает Алена Н.
— Бред какой-то. Мы что, должны платить за то, что нам дала природа? Что дальше, потом будем платить за то, чтобы просто посмотреть на нее? — опасается Дарина.
Фото: Тимур Алмаев

Впрочем, пессимизм большинства комментаторов разделяют не все. Некоторые жители региона одобряют нововведение, более того, указывают на то, что тариф можно было бы сделать и менее скромным. Туристов при этом они упрекают в загрязнении природы и безответственности, которую можно пресечь введением тарифа.

— А что так дешево? За пару косарей надо, чтоб костры не палили и стекло не разбрасывали, — поделился мнением уфимец Константин, собрав массу негативных реакций.
— Что вас удивляет? Сейчас все платно. Зато там, где вводят сборы, — чистота, работают медики со спасателями, — считает Фанзия Г.
— Я не против сборов, но только если будут отчеты, сколько потратили на уборку, скажем, вывоз мусора, на нужды СВО, на благотворительность, — предложила уфимка Алена.
— Если будут идти на уборку от тех свиней, которые оставляют после себя мусор, то давно пора! — поддержала идею Регина Ф.
ТОП-5 мест для бесплатной рыбалки недалеко от Уфы
Узнать подробнее

Напомним, как сообщал Mkset, теперь за подъем на Айгир туристам придется заплатить по 200 рублей за каждого человека. Введение такой меры объяснили необходимостью обеспечивать чистоту и безопасность. Сборщики утверждает, что на собранные средства организовывается вывоз мусора, кроме того, в будущем на эти деньги собираются построить медпункт и натянуть веревочные перила на подъеме.

Читайте также:
В Башкирии на волю выпустили благородных оленей — мараловСпасшийся от медведей бегун в Башкирии в последние секунды жизни думал о мамеЖитель Башкирии снял завораживающее видео северного сияния в республике
#Общество#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Природа#Горы#Айгир
Подпишитесь
В Башкирии снесут скандальный стенд о сборе денег за посещение Айгира
Сегодня, 07:46
Разница в доходах жителей городов и сел Башкирии — уже ₽10000
Сегодня, 05:36
Самое холодное село Башкирии обновило температурный рекорд
Сегодня, 05:20
ПСБ в Уфе поддержал VIII международный полумарафон «ЗаБег. РФ»
Вчера, 10:19
Чего нельзя делать при боли в спине, чтобы не стать инвалидом
Сегодня, 06:12
«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте
Вчера, 13:44
"