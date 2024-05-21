«Че так дешево?»: Жители Башкирии возмущены платой за подъем на Айгир

Впрочем, пессимизм большинства комментаторов разделяют не все. Некоторые жители региона одобряют нововведение, более того, указывают на то, что тариф можно было бы сделать и менее скромным. Туристов при этом они упрекают в загрязнении природы и безответственности, которую можно пресечь введением тарифа.