Угроза стала реальнее: минздрав Башкирии дал свежие данные о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 8 апреля, на ежедневном брифинге в минздраве Башкирии озвучили последние данные о степени распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 6 человек. Скончалась одна женщина, у которой был диагностирован посмертно коронавирус.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 117 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России подтверждено еще 1175 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 56 регионах. В целом, в стране на сегодняшний день зарегистрировано 8762 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 86 человек, общее число выздоровевших пациентов возросло до 580. За сутки умерло 5 пациентов с коронавирусом, за весь период по России умерло 63.

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.