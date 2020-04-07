Фото: pixabay.com
На Украине коронавирус выявлен у 1462 человек
7 апреля, 23:16В мире
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минздрав Украины сообщил, что 7 апреля в стране коронавирус диагностирован у 1462 человек, 45 из которых скончались, а 28 – выздоровели.
Ранее в Киеве был введен запрет на появление в общественных местах без медицинской маски. Об этом пишет russian.rt.com.
За время пандемии украинские полицейские завели 3,6 тысяч административных дел против людей, которые нарушили карантин.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей