Мэрия Уфы отрицает подготовку участков на кладбище для умерших с коронавирусом

В уфимской администрации сообщили, что в настоящий момент муниципальный Комбинат спецобслуживания города Уфы работает в штатном режиме. В мэрии также проинформировали, что администрация не отводила участки на отдельные захоронения для людей с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, о том, что на Северном кладбище резервируют 1000 мест для захоронения умерших с коронавирусом сообщал «Коммерсантъ – Уфа» со ссылкой на представителя МБУ «Комбината спецобслуживания Уфы».