Мэрия Уфы отрицает подготовку участков на кладбище для умерших с коронавирусом
8 апреля, 12:21ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В администрации не согласны с опубликованной ранее журналистами информацией.
В уфимской администрации сообщили, что в настоящий момент муниципальный Комбинат спецобслуживания города Уфы работает в штатном режиме. В мэрии также проинформировали, что администрация не отводила участки на отдельные захоронения для людей с подтвержденным коронавирусом.
Напомним, о том, что на Северном кладбище резервируют 1000 мест для захоронения умерших с коронавирусом сообщал «Коммерсантъ – Уфа» со ссылкой на представителя МБУ «Комбината спецобслуживания Уфы».
Журналисты также передали от источника, что на комбинате разработана специальная инструкция для проведения похорон такого рода. Особое внимание уделено опыту подобных захоронений в Москве и европейских странах.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей