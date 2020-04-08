В Башкирии за сутки стало больше заболевших коронавирусом
8 апреля, 11:36ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Минздрав республики опубликовал данные на 8-е апреля.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В региональном минздраве сообщили, что по состоянию на 8 апреля в регионе выявлено 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В ведомстве сообщили, что выздоровели шесть человек.
По данным министерства, всего проведено 10809 лабораторных исследований на коронавирус, работа продолжается в штатном режиме.
Напомним, вчера было известно о 12 заболевших, среди последних двух выявленых – жительница республики, которая вернулась из Турции и пожилая мама певца Анвара Нургалиева, которая скончалась в РКБ.
О смерти женщины первым сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он подчеркнул, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей