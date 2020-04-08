В Башкирии за сутки стало больше заболевших коронавирусом

В региональном минздраве сообщили, что по состоянию на 8 апреля в регионе выявлено 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В ведомстве сообщили, что выздоровели шесть человек.

По данным министерства, всего проведено 10809 лабораторных исследований на коронавирус, работа продолжается в штатном режиме.

Напомним, вчера было известно о 12 заболевших, среди последних двух выявленых – жительница республики, которая вернулась из Турции и пожилая мама певца Анвара Нургалиева, которая скончалась в РКБ.