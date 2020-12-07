В Башкирии 211 призывников подали жалобы на действия комиссий

В Башкирии 211 призывников подали жалобы на действия комиссий

Вчера, 11:20ОбществоКарина МамаеваPhoto: mhg.ru
По состоянию на 7 декабря, в Башкирии вызвано на призывные комиссии 18 тысяч человек. Из них призвано на военную службу 3 947 человек, что составляет 95% от установленной нормы. Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве сообщил военный комиссар РБ Михаил Блажевич.

— На сегодняшний день в войска отправлено 3 044 человека. В числе призванных на службу, 211 человек подали жалобы на действия призывных комиссий и, с высокой долей вероятности, не будут отправлены на военную службу, — отметил он.

Также по словам военного комиссара, в некоторых районах Башкирии увеличилось количество разыскиваемых призывников, которые не являются на медкомиссию. Среди районов, где в ближайшее время планируют усилить работу в этом направлении, названы Альшеевский, Учалинский, Бакалинский, Шаранский районы и город Сибай.

Радий Хабиров поручил своим подчиненным до 31 декабря выполнить задачу по отправке молодых мужчин в армию.

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