В Башкирии 211 призывников подали жалобы на действия комиссий

— На сегодняшний день в войска отправлено 3 044 человека. В числе призванных на службу, 211 человек подали жалобы на действия призывных комиссий и, с высокой долей вероятности, не будут отправлены на военную службу, — отметил он.
Также по словам военного комиссара, в некоторых районах Башкирии увеличилось количество разыскиваемых призывников, которые не являются на медкомиссию. Среди районов, где в ближайшее время планируют усилить работу в этом направлении, названы Альшеевский, Учалинский, Бакалинский, Шаранский районы и город Сибай.
Радий Хабиров поручил своим подчиненным до 31 декабря выполнить задачу по отправке молодых мужчин в армию.