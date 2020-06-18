В Башкирии дополнительно вакцинируют 20 тысяч пожилых людей и призывников

По ранее утвержденному плану в 2020 году должны были привить 30 тыс. человек (10 тыс. призывников и 20 тыс. пожилых людей), но было принято решение дополнительно закупить еще 20 тысяч вакцин от пневмококковой инфекции. Всего на закупку вакцины (50526 доз) потратят 96,6 млн руб.

Сейчас проводится закупка 10 тыс. доз вакцины за счет сэкономленных средств в связи с зарегистрированными ценами на иммунобиологические лекарственные препараты, на выделенные из Резервного фонда РБ средства — закупка еще 10 тыс. доз.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили, что в условиях неблагополучной ситуации по распространению коронавируса нужно выделить основные приоритеты в вакцинации. В частности, ВОЗ рекомендует сохранить первые прививки в сериях (корь, полиомиелит и др.), выделить в приоритет вакцинацию от гриппа и пневмококка для групп риска, учитывать профилактику коронавируса.

— Основная цель вакцинации — снижение смертности от заболеваний органов дыхания, планируется снизить показатель смертности в Башкортостане до уровня Российской Федерации, целевой показатель к 2022 году — 41,3 на 100 тысяч населения. Лица старше трудоспособного возраста, находящиеся в учреждениях социального обслуживания, получают вакцинацию против пневмококковой инфекции в рамках национального проекта «Демография», — уточнили специалисты республиканского ведомства.