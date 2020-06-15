В Башкирии от пневмококка начнут вакцинировать больше пенсионеров и призывников

В ведомстве напомнили, что сейчас упор будет сделан на вакцинирование призывников и граждан старше 65 лет. Ранее планировалось привить всего 30 тысяч человек,из них 20 тысяч человек были пожилые люди и все остальные – призывники. Сообщается, что решение принято в связи с рекомендациями ВОЗ, где сказано, что в связи с распространением коронавируса нужно продолжать вакцинацию от кори полиомиелита и других заболеваний людей группы риска.