На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров доложил об осенней призывной кампании 2020 года.

По его словам, более 5,5 тысяч молодых людей получили повестки. В розыске находятся примерно 600 человек. Артур Гафаров попросил правоохранительные органы взять данный вопрос на контроль. Он также добавил, что уклонение от службы предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или тюремное заключение до двух лет.

